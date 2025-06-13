Шнайдер уступила Киз и не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер в трех сетах проиграла американке Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Лондоне — 6:2, 3:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 8 минут. Шнайдер 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету ее соперницы 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Россиянка в третьем сете брала медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.

В полуфинале турнира Киз сыграет против победительницы пары Татьяна Мария (Германия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4).

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мэдисон Киз (США, 2) — Диана Шнайдер (Россия, 5) — 2:6, 6:3, 6:4