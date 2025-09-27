Шнайдер не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах уступила Майе Джойнт из Австралии во втором круге «тысячника» в Пекине — 5:7, 1:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Джойнт в третьем круге встретится с победительницей пары Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия, 14).

Ранее Шнайдер также завершила выступление в парном турнире в Пекине. На старте соревнований она в дуэте с Миррой Андреевой проиграла словачке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николлс (1:6, 5:7).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Майя Джойнт (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия, 17) — 7:5, 6:1