27 сентября, 10:02

Шнайдер не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине

Алина Савинова
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах уступила Майе Джойнт из Австралии во втором круге «тысячника» в Пекине — 5:7, 1:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Джойнт в третьем круге встретится с победительницей пары Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия, 14).

Ранее Шнайдер также завершила выступление в парном турнире в Пекине. На старте соревнований она в дуэте с Миррой Андреевой проиграла словачке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николлс (1:6, 5:7).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Майя Джойнт (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия, 17) — 7:5, 6:1

Теннис
Диана Шнайдер
  • _Mike N_

    уже был - Андреев, которого тупое семейство Шнайдеров выгнало. Теперь он успешно тренирует Александрову !

    28.09.2025

  • _Mike N_

    совсем Диана исхудалась, пора ей прибавить 10-20 кило веса

    28.09.2025

  • Кот-матрос

    Пора забыть про неё.

    27.09.2025

  • Alexander Vlasov

    Может быть команда перестала работать должным образом? Кризис в одиночке очевиден(если не кроется что-либо посерьёзней).

    27.09.2025

  • igor1972

    Рассыпалась Диана в этом сезоне, ничего не получается

    27.09.2025

  • "Точный счёт Матчей*

    27.09.2025

  • TokTram

    Найдите Диане нормального тренера. Чтобы мозги вправил.

    27.09.2025

  • инок

    Когда Диана проигрывает первый сет, она дальше не борется, а жаль.(

    27.09.2025

  • hant64

    Семейка Шнайдер пока не банкроты, денежки ещё тикают. Но уже немного.

    27.09.2025

  • hant64

    В мае - июне следующего года Диана займёт своё законное место - сразу за первой сотней рейтинга, 105 -120 для неё в самый раз будет.

    27.09.2025

  • Venco

    Как зачем? Там за это деньги платят. И приличные.

    27.09.2025

  • HallUral

    Грустное зрелище. Зачем, вообще, Диана выходит на корт? Ни желания, ни настроя на борьбу.

    27.09.2025

