Шнайдер не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине
Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах уступила Майе Джойнт из Австралии во втором круге «тысячника» в Пекине — 5:7, 1:6.
Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Джойнт в третьем круге встретится с победительницей пары Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия, 14).
Ранее Шнайдер также завершила выступление в парном турнире в Пекине. На старте соревнований она в дуэте с Миррой Андреевой проиграла словачке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николлс (1:6, 5:7).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Майя Джойнт (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия, 17) — 7:5, 6:1