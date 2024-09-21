Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:35

Шнайдер обыграла украинку Костюк в четвертьфинале турнира в Сеуле

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports

Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Сеуле — 7:6 (7:9), 6:3.

Матч длился 1 час 33 минуты. 16-я ракетка мира Шнайдер сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У 18-й ракетки Костюк — 1 эйс, 11 двойных ошибок и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Шнайдер вышла в полуфинал и встретится с Дарьей Касаткиной. Матч россиянок состоится сегодня, 21 сентября.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина, 5) — 7:6 (9:7), 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
Марта Костюк
Читайте также
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Пожар возник в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Таллина
Глава МИД Польши Сикорский отказался от слов о передаче Крыма под мандат ООН
Популярное видео
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости