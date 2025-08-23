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23 августа 2025, 11:42

Шнайдер — после выхода в финал турнира в Монтеррее: «Чувствую небольшое облегчение»

Павел Лопатко

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в финал турнира в Монтеррее. В полуфинальном матче она победила американку Алисию Паркс со счетом 6:3, 7:6 (10:8). Шнайдер вышла в финал впервые в сезоне-2025.

Диана Шнайдер.Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее

«Это очень тяжелый сезон для меня, и после всего очень здорово наконец оказаться в финале. Даже чувствую небольшое облегчение. Главное, что я вынесла из этой недели, это то, что я могу продолжать биться, оставаясь спокойной», — цитирует ТАСС интервью 21-летней спортсменки пресс-службе WTA.

В финале турнира в Монтеррее Шнайдер сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Марией Боузковой.

Источник: ТАСС
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Диана Шнайдер
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