Шнайдер — после победы в финале турнира в Монтеррее: «Атмосфера была невероятной. Было приятно играть»

Российская теннисистка Диана Шнайдер поблагодарила зрителей после победы над соотечественницей Екатериной Александровой (6:3, 4:6, 6:4) в финале турнира в Монтеррее.

«Спасибо болельщикам, что пришли сегодня и поддержали нас. Атмосфера была невероятной. Было приятно играть, было приятно показать качественный теннис, и я надеюсь, вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Большое спасибо, Монтеррей, и увидимся в следующем году», — цитирует 21-летнюю россиянку пресс-служба WTA.

Эта победа в финале стала для Шнайдер первой в сезоне-2025.