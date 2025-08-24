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Шнайдер — после победы в финале турнира в Монтеррее: «Атмосфера была невероятной. Было приятно играть»

Павел Лопатко
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер поблагодарила зрителей после победы над соотечественницей Екатериной Александровой (6:3, 4:6, 6:4) в финале турнира в Монтеррее.

«Спасибо болельщикам, что пришли сегодня и поддержали нас. Атмосфера была невероятной. Было приятно играть, было приятно показать качественный теннис, и я надеюсь, вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Большое спасибо, Монтеррей, и увидимся в следующем году», — цитирует 21-летнюю россиянку пресс-служба WTA.

Эта победа в финале стала для Шнайдер первой в сезоне-2025.

Диана Шнайдер.Шнайдер выиграла первый титул в этом году. Диана начнет US Open в хорошем настроении
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Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
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