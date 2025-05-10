Шнайдер: «Прекращение сотрудничества — это решение Сафиной»

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала завершение сотрудничества с Динарой Сафиной. 11-я ракетка мира рассказала, что решение было принято очень спонтанно.

«Это было сугубо ее решение не поехать со мной сюда [в Рим]. И потом, когда я уже писала на этой неделе отсюда, из Рима, какие дальнейшие условия продолжения работы и так далее, она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива, и тем более не со стороны моих родителей. Как все пишут: что они у меня отнимают все деньги. Такое просто отвратительно читать», — цитирует Шнайдер «Чемпионат».

Теннисистка добавила, что с уважением относится к решению Сафиной.

«Буду готовиться к следующему турниру и искать уже какие-то новые варианты. Я не знаю, что планирует Динара дальше — работать с кем-то еще или не заниматься вообще тренерством. Но я ей только желаю удачи, если у нее вдруг есть какие-то предложения от других игроков», — сказала она.

Сафина тренировала 21-летнюю теннисистку с апреля 2025 года. Они работали вместе на турнирах в Штутгарте и Мадриде.