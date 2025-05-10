Теннис
10 мая, 19:26

Шнайдер: «Прекращение сотрудничества — это решение Сафиной»

Руслан Минаев

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала завершение сотрудничества с Динарой Сафиной. 11-я ракетка мира рассказала, что решение было принято очень спонтанно.

«Это было сугубо ее решение не поехать со мной сюда [в Рим]. И потом, когда я уже писала на этой неделе отсюда, из Рима, какие дальнейшие условия продолжения работы и так далее, она сказала, что ей пока неинтересно рассматривать дальнейшее сотрудничество. То есть это не с моей стороны была инициатива, и тем более не со стороны моих родителей. Как все пишут: что они у меня отнимают все деньги. Такое просто отвратительно читать», — цитирует Шнайдер «Чемпионат».

Теннисистка добавила, что с уважением относится к решению Сафиной.

«Буду готовиться к следующему турниру и искать уже какие-то новые варианты. Я не знаю, что планирует Динара дальше — работать с кем-то еще или не заниматься вообще тренерством. Но я ей только желаю удачи, если у нее вдруг есть какие-то предложения от других игроков», — сказала она.

Диана Шнайдер и&nbsp;Динара Сафина.«Она вернулась домой, в Барселону». Шнайдер объявила о прекращении сотрудничества с Динарой Сафиной

Сафина тренировала 21-летнюю теннисистку с апреля 2025 года. Они работали вместе на турнирах в Штутгарте и Мадриде.

Источник: Чемпионат
Теннис
Диана Шнайдер
Динара Сафина
  • Forz

    Скорее всего нет, но может и слухи распускать, если был конфликт, благо способов предостаточно. Но я думаю что конфликта там не было, просто она поняла, что сейчас быть тренером на полную ставку не готова.

    10.05.2025

  • Forz

    Я не отрицаю что папа возможно ведет дела дочери в своем боксерском стиле, но есть пара важных моментов, которые свидетельствуют не в пользу Динары, а именно то, что она до этого никогда не была полноценным тренером, а только консультировала Калинину и Кенин (тоже русских девочек). Плюс в своё время она отказалась тренировать Мирру именно по причине того, что с ней придется ездить на все (или почти все) турниры, особенно в Австралию (та ещё поездочка) и США. А Мирра на минуточку, при всем уважении к Диане, гораздо более перспективный игрок, талант поколения. И видимо на волне её успехов, и вступления Марата в команду Рублёва решила тоже поучаствовать, благо что тренера искала игрок на пороге топ-10 и тоже русская. Но поняв что вход рубль, а выход два - решила уйти. Но непонятно одно, сотрудничество было озвучено на грунтовый сезон, она еще месяц чтоли не могла потерпеть, чтобы не плодить слухи?

    10.05.2025

  • Из Алматы

    Почему-то ме кажется, что от Динары мы больше ничего по этому поводу не услышим. По крайней мере до конца сезона.

    10.05.2025

  • hant64

    Нужно версию Сафиной выслушать. Не исключено, что она расскажет немного другое - например, что папа лез во все дела, в которые можно и которые нельзя. И терпения Динары хватило только на месяц.

    10.05.2025

  • Иван Л.

    Снова какая-то мутная история

    10.05.2025

  • Из Алматы

    Прямо интрига какая-то... Значит, это Динара вдруг решила. А родители Дианы ни при чём. Странно.

    10.05.2025

