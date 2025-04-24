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Диана Шнайдер — Кэти Волынец: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Мадриде

Диана Шнайдер сыграет с Кэти Волынец во втором круге турнира в Мадриде 24 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с американкой Кэти Волынец во втором круге турнира в Мадриде в четверг, 24 апреля. Начало матча — ориентировочно в 15.00 по московскому времени.

Диана Шнайдер — Кэти Волынец: трансляция турнира в Мадриде в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

21-летняя Шнайдер — 13-я ракетка мира. 23-летняя Волынец занимает 70-е место в рейтинге WTA.

В истории очных противостояний соперницы встречались единожды. Это было в 2022 году на хардовом турнире ITF. Тогда сильнее была россиянка (6:4, 2:6, 6:1).

«Тысячник» в Мадриде пройдет с 22 апреля по 3 мая.

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Теннис
Диана Шнайдер
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