Шнайдер отдала только три гейма Волынец во втором круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде.

В матче второго раунда 21-летняя россиянка за 1 час 16 минут обыграла американку Кэти Волынец — 6:1, 6:2.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

В третьем круге «тысячника» в Мадриде россиянка встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия, 23).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Кэти Волынец (США) — 6:1, 6:2