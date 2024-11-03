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Сегодня, 12:21

Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото AFP

Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир WTA в Гонконге.

В финале теннисистка победила британку Кэти Бултер в двух сетах — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час и 12 минут. Шнайдер сделала 3 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала 4 брейка. У Бултер 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

20-летняя Шнайдер завоевала четвертый титул в карьере и в этом году.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Кэти Бултер (Великобритания, 2) — 6:1, 6:2

Теннис
Диана Шнайдер
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