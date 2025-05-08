Теннис
8 мая, 14:35

Шнайдер не отдала ни одного гейма и обыграла Доулхайд на турнире в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила американку Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира в Риме — 6:0, 6:0.

Игра продолжалась 51 минуту.

Шнайдер сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

26 апреля Шнайдер также не отдала ни одного гейма в матче против Анастасии Севастовой из Латвии в третьем круге турнира в Мадриде — 6:0, 6:0.

В следующем круге россиянка встретится с румынкой Жаклин Кристьян.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:0, 6:0

  • Andrei Tomashevski

    ))))

    08.05.2025

  • Andrei Tomashevski

    ну выигрыш у ноунейма конечно дорогодо стоит. Имха уменьшенная и плохая копия ( но внешнему виду) сестриц баклажанок.))))

    08.05.2025

  • Forz

    Севастова перед тем матчем выбила Остапенко как бы. Да, Пенко была видимо не лучшей форме после победы в Штуттгарте, но все равно, это игрок очень высокого уровня, чемпионка шлема (причем как раз на грунте). А Севастова как правильно заметил тов. hant это бывшая 11 ракетка мира, и опыта у нее вагон. Но опять же, это стартовые круги, надо смотреть что будет дальше. До 1/8 точно должна доходить, а там jpeg, с ней на красном грунте играть можно и нужно.

    08.05.2025

  • Forz

    У кепарика отжали ключи от пекарни походу)

    08.05.2025

  • Вадим Маскаев

    61 кг

    08.05.2025

  • Dexterous

    6-0, 6-0….а ведь я тоже так могу! Мне бы в Рим - я точно такой счет смог дать!!!

    08.05.2025

  • survival

    А ты е? взвешивал?

    08.05.2025

  • a.kruglov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    08.05.2025

  • Kimi_

    Прогулка))

    08.05.2025

  • pupkin-221

    Молодец Шнайдер - такая молодая, а уже 80 кило живого веса !:laughing:

    08.05.2025

  • hant64

    Ну да, если не брать в расчёт, что Севастова была 11-й ракеткой мира, а Доулхайд такое может только сниться - то да, всё верно)).

    08.05.2025

  • hant64

    Не смотрел, но не осуждаю:grin: Это что творится со Шнайдер, если на поток уже поставила по две баранки соперницам выписывать? Эх, ещё бы научиться тому, чтобы коленки не дрожали перед Соболенко и Свентек...

    08.05.2025

  • Из Алматы

    Ага, только если Севастова - 540-я ракетка, то Доулхайд - 62-я в лайве...

    08.05.2025

  • Atoms

    Это да.

    08.05.2025

  • Иван Л.

    Безобразничает там Анька(

    08.05.2025

  • fonkom

    Фирменный стиль Дианы, как и в Мадриде, с Севастовой. "Пленных не брать!")

    08.05.2025

  • Иван Л.

    Это вообще чего было?:rolling_eyes: Не успел включить уже две баранки! Не везёт мне с Шнайдер, ну смысле посмотреть :thinking: Ладно, пойду Калинку хоть гляну

    08.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Эта американка ну точно Дохлая))

    08.05.2025

  • Atoms

    Ну сегодня не было у ней соперницы)))

    08.05.2025

  • Atoms

    Ну круто же, че!!!:thumbsup::clap::grin:

    08.05.2025

  • Djin Ignatov

    Молодей ! С- 100 ВПЕРЕД ! К победам !

    08.05.2025

  • Sobakin94

    Какая он злая и недобрая!

    08.05.2025

  • Из Алматы

    По очкам 54:23! Кэролайн почти ничего не могла поделать. И выглядела по игре как юниорка. А Диане дальше надо разобраться с Жаклин Кристиан, и потом она выходит на Пегулу, скорее всего.

    08.05.2025

  • Демеч

    Ну очень лёгкая прогулка.Диана, хватит унижать соперниц!))

    08.05.2025

