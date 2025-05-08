Шнайдер не отдала ни одного гейма и обыграла Доулхайд на турнире в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила американку Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира в Риме — 6:0, 6:0.

Игра продолжалась 51 минуту.

Шнайдер сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

26 апреля Шнайдер также не отдала ни одного гейма в матче против Анастасии Севастовой из Латвии в третьем круге турнира в Мадриде — 6:0, 6:0.

В следующем круге россиянка встретится с румынкой Жаклин Кристьян.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 13) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:0, 6:0