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Сегодня, 09:38

Шнайдер победила Синякову в первом круге турнира в Аделаиде, теннисистки обменялись «баранками»

Руслан Минаев
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Россиянка Диана Шнайдер победила чешку Катерину Синякову в первом круге турнира в Аделаиде — 6:3, 0:6, 6:0. Матч длился 1 час 43 минуты.

Шнайдер сделала за игру 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. У Синяковой — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге 13-я ракетка мира встретится с чешкой Маркетой Вондроусовой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 6) — Катерина Синякова (Чехия, Q) — 6:3, 0:6, 6:0

Елена Остапенко (Латвия, 8) — Магдалена Фрех (Польша) — 4:6, 6:1, 6:1

Теннис
Диана Шнайдер
Елена Остапенко
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