Шнайдер победила Синякову в первом круге турнира в Аделаиде, теннисистки обменялись «баранками»

Россиянка Диана Шнайдер победила чешку Катерину Синякову в первом круге турнира в Аделаиде — 6:3, 0:6, 6:0. Матч длился 1 час 43 минуты.

Шнайдер сделала за игру 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. У Синяковой — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге 13-я ракетка мира встретится с чешкой Маркетой Вондроусовой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 6) — Катерина Синякова (Чехия, Q) — 6:3, 0:6, 6:0

Елена Остапенко (Латвия, 8) — Магдалена Фрех (Польша) — 4:6, 6:1, 6:1