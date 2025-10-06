Теннис
Сегодня, 09:56

Шнайдер проиграла Синяковой в первом круге «тысячника» в Ухане

Руслан Минаев
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешке Катерине Синяковой в первом круге турнира серии WTA 1000 в Ухане — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 27 минут. Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У Синяковой — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Синякова во втором круге встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Чжу Линь (Китай).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Катерина Синякова (Чехия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 6:4, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • igor1972

    Завалила сезон Шнайдер, очень жаль. Казалось этот сезон станет прорывным, а все ушло в пар...

    06.10.2025

  • Slim Tallers

    Из-за заплывших жиром щёк у бегемота скоро глаз не будет видно.

    06.10.2025

  • инок

    Как-же плоха Шнайдер. Худеть надо. Тогда может и игра придет..

    06.10.2025

  • Алехандрохорс

    После удивительной августовской победы Дианы в Монтерее всё очень грустно. 5 матчей 4 поражения. 3 вылета сеяного игрока в первом круге. Это беда.

    06.10.2025

  • Николай Шибаев

    Куда все ушло?! Грустная картина при игре Шнайдер.

    06.10.2025

  • Haiaxi

    Ну это уже традиия у Шнайдер вылетать в первом круге.

    06.10.2025

  • Главврач Маргулис/

    Что там с Итоговым?

    06.10.2025

    • Мирра Андреева сыграет с Зигемунд во втором круге турнира в Ухане

    Шнайдер поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

