Шнайдер проиграла Синяковой в первом круге «тысячника» в Ухане

Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешке Катерине Синяковой в первом круге турнира серии WTA 1000 в Ухане — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 27 минут. Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У Синяковой — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Синякова во втором круге встретится с победительницей матча Майя Джойнт (Австралия) — Чжу Линь (Китай).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Катерина Синякова (Чехия, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 6:4, 6:4