Шнайдер обыграла Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову во втором круге турнира в Монтеррее — 7:6 (7:3), 6:1.

Матч длился 1 час 49 минут. 21-летняя Диана подала 4 раза навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующей соперницей Шнайдер будет бельгийка Элисе Мертенс, которая победила хорватку Донну Векич — 6:3, 6:3.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 6:3