Шнайдер уступила Свентек и не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла польке Иге Свентек в третьем круге турнира в Мадриде — 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.
Игра продолжалась 2 часа 36 минут.
Шнайдер не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. На счету Свентек 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В четвертьфинале Свентек встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, 19).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 2) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4
