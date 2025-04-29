Теннис
29 апреля, 15:44

Шнайдер уступила Свентек и не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла польке Иге Свентек в третьем круге турнира в Мадриде — 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Игра продолжалась 2 часа 36 минут.

Шнайдер не сделала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. На счету Свентек 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале Свентек встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США, 5) — Донна Векич (Хорватия, 19).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4

  • Братчанин

    Страшненькая....И похудеть не мешало бы, а то как-бы инфаркт не трахнул...

    30.04.2025

  • Сергей Кузнецов

    Ты где такие фильмы смотрел?

    30.04.2025

  • ValeraK

    Жаль, Черчесов не смог нормально пообщаться с Дианой накануне этого матча, только после первого сета прислал смс с советами!

    29.04.2025

  • _Mike N_

    жрать надо меньше - такая молодая, а уже 80 кило, еле бегает по корту !

    29.04.2025

  • _Mike N_

    Диане надо набрать вес - слишком худая ! :laughing::laughing::laughing:

    29.04.2025

  • Mark Kaminer

    за скобками осталась миссис пиг

    29.04.2025

  • Из Алматы

    И, похоже, тренерство Динары Сафиной начинает давать плоды. По крайней мере, соскальзывание вниз уровня игры Дианы остановилось. Теперь по технике очень нужно улучшать подачу. Сила есть, осталось добавить контроля. Без эйсов в ТОП-10 делать нечего. Ну, и та же "менталка" пока так себе. Хотя Диана уже не опускает руки после полосы неудач, как было до Сафиной.

    29.04.2025

  • Fyodorpost

    Полагаю фотограф такой талантливый. По мне на этом фото 40-летняя героиня советского фильма 50-ых годов.

    29.04.2025

  • igor1972

    Рядом, но пока не готова Диана обыгрывать топов. Первый сет тому подтверждение. А это важно психологически, чтобы сделать следующий качественный шаг вперёд.

    29.04.2025

  • belaruss

    3 сета подряд 6-0, два в свою пользу,один в чужую,такого и не припомню сразу, обидно, досадно,но ладно,за этот турнир хоть не должно быть стыдно Диане

    29.04.2025

  • hant64

    Нет, это не 18-летняя девушка. Шнайдер уже идёт 22-й годик.

    29.04.2025

  • Forz

    Хороший матч, однозначно можно занести в актив. Была достаточно близка к апсету, но сказалось отсутствие опыта (весь первый сет приходила в себя) и покрытие, на котором был первый матч с кепкой. Если так дело пойдет и дальше, то возможно очень неплохое выступление в Риме и Париже, там посев будет в диапазоне 5-12, и раньше ч/ф с кепкой или Ариной она не встретится.

    29.04.2025

  • Спринт

    Веганкой она за пару месяцев вообще играть не сможет ..

    29.04.2025

  • Спринт

    В городе Верный принято хвалить за выигрыш, а не за досрочный вылет из соревнований .. **

    29.04.2025

  • Спринт

    Вестимо .. страшненькой не хватило света лучинок .. в мадридской темноте .. **

    29.04.2025

  • Андрей Гридасов

    Нужно Диане собирать себя сразу, без раскачки и боязни перед лидерами рейтинга. Как показал второй сет, да и почти весь третий, играть с ними готова на равных, особенно, когда у них, как у Свентек, игра начинает не ладиться. Убрать необходимо это нагромождение невынужденных ошибок, особенно досадных по длине. И забирать брейки, а не быть такой благотворительницей, как в этот раз была Диана. Но выглядит Шнайдер на грунте сейчас гораздо лучше, чем была на харде в начале сезона.

    29.04.2025

  • fonkom

    ...гавкнул шпиц Моська

    29.04.2025

  • hant64

    В этом трудно не согласиться. Надеюсь, Динара в этом ей поможет, а то первые три месяца этого сезона уже могло показаться, что российский теннис теряет Диану.

    29.04.2025

  • Sama_Dobrota

    классное то, что видит корт и видит движение. это ум, осталось натренировать тело

    29.04.2025

  • Николай Шибаев

    Равные два сета ,борьба с ошибками,вот такие турниры и дают способ заматереть и набраться игрового стажа.Более 2сасов Диана выкладывалась на полную и не попрекнуть за достойное сопротивление...

    29.04.2025

  • Александр Иванов

    ну и фото... это действительно 18-летняя девушка ?

    29.04.2025

  • hant64

    Классного я, например, мало чего увидел, но нервы кепке помотала, это факт. Сойдёт для первого их очного матча.

    29.04.2025

  • Кот-матрос

    Эх, Диана. Собралась во 2-м сете, классно тайбрейк взяла. И в 3-м всё хорошо шло... до определённого момента. Но вдруг занервничала, стала психовать, и ошибки пошли... ------------- А в целом хороший урок, на грунте со Швёнтек прилично сыграла. Не раскисать.

    29.04.2025

  • hant64

    Если оставить за скобками первый сет, то почти равная игра. Но из песни слов не выкинешь. Просто даже очень прилично нервничающую кепку, и то приятно было увидеть, и доводила её до такого состояния понятно, кто:slight_smile:

    29.04.2025

  • Shnobel Zadrotovich

    Только за первый сет обидно.

    29.04.2025

  • Sama_Dobrota

    классно отыграла Диана. противоходы прям отличные. все будет

    29.04.2025

  • Из Алматы

    Проиграть второй ракетке мира на её любимом покрытии не зазорно. Тем более взяла один сет. Всё равно молодец Диана!

    29.04.2025

