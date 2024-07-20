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Сегодня, 18:43

Шнайдер вышла в финал турнира в Будапеште

Руслан Минаев
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Россиянка Диана Шнайдер победила немку Еву Лис в полуфинале турнира в Будапеште — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 27 минут. 28-я ракетка мира Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. У 129-й ракетки мира Лис — 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

20-летняя россиянка в четвертый раз вышла в финал турнира WTA (2 титула).

В финале грунтового турнира в Венгрии Шнайдер сыграет с белоруской Александрой Соснович.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Ева Лис (Германия) — 6:3, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
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