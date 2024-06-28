Шнайдер сыграет против американки Наварро в полуфинале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет против Эммы Наварро из США сыграют в полуфинале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге в пятницу, 28 июня. Время начала матча — не ранее 15:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию встречи Шнайдер — Наварро можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Наварро занимает 19-е место в рейтинге WTA. Эмма — американская профессиональная теннисистка, она — четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в парном разряде и победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.