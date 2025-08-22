Теннис
22 августа 2025, 03:21

Шнайдер обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла у бельгийки Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Монтеррее — 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Матч длился 3 часа 2 минуты. 21-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)

Источник: Сетка турнира в Монтеррее
Теннис
Диана Шнайдер
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Определись все участники плей-офф на «Западе» КХЛ
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
  • Zohr Vad

    Что испытала бельгийка??? Шок, ад, боль, унижение...... Это очень больно! А играла в целом отлично. Сказать откровенно, Диане повезло на 3-х матчболах при 2:5 в третьем сете. Ведь бельгийка отлична била по замыслу, но не попадала в корт, а не так много мяч уходил в коридор. Попади - там Диана бы не доставала. Но как говориться, везёт СИЛЬНЕЙШЕМУ. И УЖ ТОЧНО ОБЕ ЗАПОМНЯТ ЭТОТ МАТЧ И СЧЁТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. Шнайдер Диану с 1/2 Монтерея !!! Большая умница, Леди Ди!!!

    22.08.2025

  • pupkin-221

    Бегемоты вперед !

    22.08.2025

  • инок

    Камбэк года у женщин - это точно. Шнайдер, спасибо за эту игру.

    22.08.2025

  • Андрей Гридасов

    Удивительно, что выстояла! В первом сете этим и не пахло! Во втором шла игра на взаимных подарках, на тайбрейке победу принёс миллиметровый аут от Мертенс. Начало третьего было ещё похлеще первого, казалось, что матч будет сдан без продолжения борьбы. Но Мертенс уже была уверена в победе, а Диана неожиданно показала и характер, и мастерство. И пересилила бельгийку. Вот так бы и дальше - ведь может быть сильной!

    22.08.2025

  • f0rz

    Мертенс вернула вселенной должок за тот матч)

    22.08.2025

  • f0rz

    Рано об этом говорить, очень рано. Но по крайней мере воля к победе здесь проявилась. Ну и видно как переживает за результат Бажин

    22.08.2025

  • Алехандрохорс

    Хорошая волевая победа на двух тайбрейках от Дианы. Очень вовремя, что бы вновь поверить в себя!

    22.08.2025

  • nikola mozaev

    Это была славная битва, которая закончилась победой Дианы. Важная победа Шнайдер, которая, возможно, откроет Диане путь к первому титулу в этом сезоне.

    22.08.2025

  • Из Алматы

    Боевая победа. Боюсь сглазить, но, похоже, Диана кризис предолела, ттт.

    22.08.2025

  • Venco

    Где-то нервно курит Александрова со своими 11 матчболами против Мертенс.

    22.08.2025

  • igor1972

    На зубах вытащила матч Шнайдер. В третьем сете казалось безнадёжно проиграет.. но нашла ресурсы все же. Очень важная победа психологически, особенно перед US Open

    22.08.2025

  • vik64

    Браво Диана! Отыграться с 1:5 в третьей партии, это супер!

    22.08.2025

