Шнайдер обыграла Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла у бельгийки Элисе Мертенс в 1/4 финала турнира в Монтеррее — 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Матч длился 3 часа 2 минуты. 21-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)