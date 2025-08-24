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24 августа 2025, 00:00

Диана Шнайдер — Екатерина Александрова: трансляция матча турнира WTA в Монтеррее

Диана Шнайдер и Екатерина Александрова сыграют в финале турнира в Монтеррее 24 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Екатерина Александрова сыграют в финале турнира в Монтеррее в ночь на 24 августа. Начало — в 3.30 по московскому времени.

Диана Шнайдер — Екатерина Александрова: трансляция турнира в Монтеррее в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

21-летняя Шнайдер занимает 22-е место в рейтинге WTA. 30-летняя Александрова — 14-я ракетка мира.

В полуфинале турнира Диана обыграла американку Алисию Паркс в двух сетах — 6:3, 7:6 (10:8). Екатерина вышла в финал на отказе чешки Марии Боузковой (6:3, 0:0).

Турнир серии WTA 500 в Монтеррее (Мексика) стартовал 18 августа и завершится 24 августа.

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Теннис
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
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