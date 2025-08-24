Шнайдер победила Александрову и выиграла турнир в Монтеррее

Российская теннисистка Диана Шнайдер переиграла соотечественницу Екатерину Александрову в финале турнира в Монтеррее — 6:3, 4:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 11 минут. 21-летняя Диана подала 7 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее 30-летней соперницы — 7 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Шнайдер выиграла 6-й титул WTA в карьере.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 6:3, 4:6, 6:4