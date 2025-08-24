Шнайдер победила Александрову и выиграла турнир в Монтеррее
Российская теннисистка Диана Шнайдер переиграла соотечественницу Екатерину Александрову в финале турнира в Монтеррее — 6:3, 4:6, 6:4.
Матч длился 2 часа 11 минут. 21-летняя Диана подала 7 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее 30-летней соперницы — 7 подач навылет, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 10).
Шнайдер выиграла 6-й титул WTA в карьере.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Диана Шнайдер (Россия, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 6:3, 4:6, 6:4
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