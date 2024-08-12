Шнайдер уступила Пегуле в полуфинале турнира в Торонто
Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира WTA в Торонто (Канада).
В полуфинале теннисистка уступила американке Джессике Пегуле в двух сетах — 4:6, 3:6.
В финале Пегула встретится со своей соотечественницей Амандой Анисимовой.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, 3) — Диана Шнайдер (Россия, 14) — 6:4, 6:3
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