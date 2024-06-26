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Диана Шнайдер — Даяна Ястремская: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Шнайдер сыграет с Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад?Хомбурге 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с украинкой Даяной Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге в среду, 26 июня. Ориентировочное время начала — в 13.00 по московскому времени.

В России легальной трансляции турнира не будет. Бесплатно смотреть игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В первом круге Шнайдер прошла немку Анжелику Кербер (7:5, 7:3). В 1/16 финала турнира Ястремская сенсационно обыграла россиянку Мирру Андрееву в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:3.

24-летняя украинская теннисистка — 28-й номер рейтинга WTA. 20-летняя россиянка — 47-ая ракетка мира.

Травяной турнир в Германии стартовал 23 июня и завершится 29 июня.

Теннис
Даяна Ястремская
Диана Шнайдер
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