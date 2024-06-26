Шнайдер обыграла украинку Ястремскую и вышла в 1/4 финала турнира в Германии

Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Даяну Ястремскую во втором круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 18 минут. Шнайдер за игру сделала 5 эйсов и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. У Ястремской — 2 эйса и 5 двойных ошибок.

Шнайдер вышла в 1/4 финала и встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:2