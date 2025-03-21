Диана Шнайдер и Анна Блинкова сыграют во втором круге турнира в Майами

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Анна Блинкова сыграют во втором круге турнира в Майами (США) в пятницу, 21 марта. Начало матча — после 18.00 по московскому времени.

Диана Шнайдер — Анна Блинкова: трансляция турнира в Майами в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров WTA нет. В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

20-летняя Шнайдер — 13-ая ракетка мира. 26-летняя Блинкова занимает 85-е место в рейтинге WTA.

«Тысячник» в Майами стартовал 18 марта и завершится 29 марта. Действующая чемпионка турнира — американская теннисистка Даниэль Коллинз.

