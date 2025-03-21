Блинкова обыграла Шнайдер во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Анна Блинкова победила соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира в Майами — 6:4, 7:6 (7:0).
Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Блинкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Шнайдер 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В третьем круге Блинкова встретится с победительницей пары Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — Марта Костюк (Украина, 23).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:4, 7:6 (7:0)
