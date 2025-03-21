Блинкова обыграла Шнайдер во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова победила соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира в Майами — 6:4, 7:6 (7:0).

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Блинкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Шнайдер 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Блинкова встретится с победительницей пары Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — Марта Костюк (Украина, 23).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:4, 7:6 (7:0)