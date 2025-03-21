Теннис
21 марта, 19:37

Блинкова обыграла Шнайдер во втором круге турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова победила соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира в Майами — 6:4, 7:6 (7:0).

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Блинкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Шнайдер 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Блинкова встретится с победительницей пары Кимберли Биррелл (Австралия, Q) — Марта Костюк (Украина, 23).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 13) — 6:4, 7:6 (7:0)

  • Александр Иванов

    она же американская студентка, ей некогда теннисом , надо на лекции ходить, экзамены сдавать, а там глядишь и ЮС паспорт оформлять

    22.03.2025

  • andy1962

    А разве Шнайдер когда-то была сильной одиночницей? По-моему, все закономерно.

    22.03.2025

  • hant64

    А у Александровой типа не спад? На трёх тысячниках подряд отлететь в 1/32, и от кого - от сестёр Кудерметовых и полячки сегодняшней, ну топы одни)).

    21.03.2025

  • Кот-матрос

    Да не, ты просто разъясняй свои иероглифы, а то в самом деле можно усомниться в твоём здоровье. Не горюй, всё норм:wink:.

    21.03.2025

  • hant64

    Почему непохожая? Она с начала этого сезона всегда такая. Сегодня смотрел её четвёртый матч в этом году, отличий никаких, всё ровно и безнадёжно.

    21.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Ты когда читаешь, понимаешь, что ты прочёл? Или тебе просто обидно?

    21.03.2025

  • Кот-матрос

    Заяц, я понимаю сейчас март, и ты гон пропустил. --------------- Ты про футболёров что-ль, и про авральную сгонку веса? Если это так, то ты только подчеркнул свою глупость. Сравнил... этот самый что-ль, с пальцем?:joy:

    21.03.2025

  • Julik P

    Ничего страшного не произошло. Мутный, для большинсва проходной, но обязательный турнирчик. Вот и результат

    21.03.2025

  • Иван Л.

    Возвращение на круги своя: была ни кем(Шнайдер) и катится туда же. Тай-брейк отыграла прям шедеврально!

    21.03.2025

  • igor1972

    Это печально, как посыпалась Шнайдер в этом сезоне. Зато на тренере сэкономила. Скоро из двадцатки вылетит...

    21.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Так, чего тут у нас сегодня? Ветер никому не мешал? Кот-матрос 38 минут назад Что-то Диана совсем потухла, и играет без эмоций. На вид здорово постройнела, и что? Может в этом и есть причина провального старта сезона? Резкий сброс веса не приводит к добру. Dorognik - ОстроV Zаячий 14 часов назад Слушай, ты вот это серьезно? Ты же со спортивного сайта. Сколько историй, когда на сборы приежают с 10 кг лишенго веса и сбрасывают буквально за несколько дней? Профессиональный спортсмен за 10 дней форму наберет, потеряет и опять наберет. Капец.

    21.03.2025

  • Николай Шибаев

    А сегодня бездарно проиграла Александрова...

    21.03.2025

  • Zohr Vad

    Эх, Леди Ди!!! Все силы оставила в паре с вундеркиндом..

    21.03.2025

  • vernon s

    Шнайдер по наклонной.

    21.03.2025

  • TokTram_

    Эх, Диана-Диана. Два матча всего надо было выиграть, чтобы Касаткину обойти...

    21.03.2025

  • Алехандрохорс

    Я конечно не каркаю, но по-моему семеййству Шнайдер пора задуматься о тренере для Дианы. Прям затухает хорошая теннисистка на глазах! Ну Ане Блинковой поздравления с выходом в 3 круг!)

    21.03.2025

  • Андрей Гридасов

    Смотреть на Диану на тай-брейке было совсем грустно. Теннис ей был не нужен...

    21.03.2025

  • Из Алматы

    И в паре с Миррой тоже долго была "никакая" по настроению... Но там всё-таки есть поддержка друг друга, и Ди постепенно разыгралась. А тут - ну, не её это уровень...

    21.03.2025

  • Из Алматы

    Может быть...

    21.03.2025

  • Кот-матрос

    Что-то Диана совсем потухла, и играет без эмоций. На вид здорово постройнела, и что? Может в этом и есть причина провального старта сезона? Резкий сброс веса не приводит к добру.

    21.03.2025

  • Николай Шибаев

    Шнайдер совсем непохожая на себя...

    21.03.2025

  • Venco

    Три россиянки в третьем круге. Повезло с жеребьевкой. Иначе бы из туристской компании Потапова, Шнайдер, Блинкова, Рахимова в третий круг никто бы не попал. А так одна из них вышла. Но на этом все. Я предсказывал, что из этого угла в четвертый круг выйдет победительница матча Костюк-Биррелл.

    21.03.2025

