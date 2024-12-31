Шнайдер уступила Калининой во втором круге турнира в Брисбене

Россиянка Диана Шнайдер проиграла украинке Ангелине Калининой во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 3:6, 6:4, 1:6.

Матч длился 1 час 45 минут. Шнайдер сделала за игру 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. У Калининой — 5 эйсов, 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

55-я ракетка мира в третьем круге встретится с победительницей матча Юань Юэ (Китай) — Марта Костюк (Украина).