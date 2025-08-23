Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Диана Шнайдер переиграла американку Алисию Паркс в полуфинале турнира в Монтеррее — 6:3, 7:6 (10:8).

Матч длился 1 час 47 минут. 21-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 13 подач навылет, 8 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 6).

Вторая финалистка определится в матче Мария Боузкова (Чехия) - Екатерина Александрова (Россия).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 7:6 (10:8)