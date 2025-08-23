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23 августа 2025, 04:06

Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер переиграла американку Алисию Паркс в полуфинале турнира в Монтеррее — 6:3, 7:6 (10:8).

Матч длился 1 час 47 минут. 21-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 13 подач навылет, 8 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 6).

Вторая финалистка определится в матче Мария Боузкова (Чехия) - Екатерина Александрова (Россия).

Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2025
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Диана Шнайдер (Россия, 3) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 7:6 (10:8)

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Теннис
Диана Шнайдер
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