Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистика Винус Уильямс проиграла Диан Парри из Франции в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 1:6, 7:6 (7:4),1:6.

Матч длился 2 часа 24 минуты. 45-летняя американка подала 4 раза навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее 23-летней француженки 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Во втором круге Парри сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри (Франция) — Винус Уильямс (США) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:1