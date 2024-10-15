Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:59

Эрика Андреева проиграла Парри в стартовом матче турнира в Осаке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Эрика Андреева уступила француженке Диан Парри в первом круге турнира в Осаке — 6:4, 6:7 (4:7), 1:6.

Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.

Андреева сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету ее соперницы 13 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Парри сыграет с Грет Миннен из Бельгии.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри — Эрика Андреева — 4:6, 7:6 (7:4), 6:1

Теннис
Эрика Андреева
Читайте также
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Шахматиста родом с Украины Шевченко сняли с чемпионата Испании за мошенничество
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Популярное видео
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости