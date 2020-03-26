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Действующая олимпийская чемпионка Пуиг рада переносу Игр

13:59

Действующая олимпийская чемпионка Моника Пуиг прокомментировала перенос Игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Она должна была состояться предстоящим летом.

— Я довольна этим непростым решением — отложить Олимпиаду, — написала Пуиг в своем Instagram. —  С такой ситуацией мы никогда не сталкивались, должны воспользоваться этим временем, чтобы уберечь себя, наши семьи, их жизнь и здоровье.

Спорт будет всегда, мы вернемся к турнирам и снова продолжим борьбу. Горжусь этим решением поставить жизнь и здоровье людей превыше всего. Увидимся в Токио в 2021 году!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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