Девушки сыграли в теннис, находясь на крышах двух разных домов
16:56
Две девушки из итальянского города Лигурия нашли оригинальные способ поиграть в теннис, при этом не нарушая условия карантина. Они поднялись на крыши домов, которые расположены друг напротив друга, и сыграли партию.
Just incredible to see ?— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020
? Liguria, Italy ?? | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj
Уже стали известны имена героинь ролика. Виттория Оливери (14 лет) и Карола Пессина (11, она — одна из лучших игроков города в своем возрасте) — две молодые теннисистки из итальянского города Финале-Лигуре.
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