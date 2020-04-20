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Девушки сыграли в теннис, находясь на крышах двух разных домов

16:56
Теннис на крыше.
Теннис на крыше.
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Две девушки из итальянского города Лигурия нашли оригинальные способ поиграть в теннис, при этом не нарушая условия карантина. Они поднялись на крыши домов, которые расположены друг напротив друга, и сыграли партию.

Уже стали известны имена героинь ролика. Виттория Оливери (14 лет) и Карола Пессина (11, она — одна из лучших игроков города в своем возрасте) — две молодые теннисистки из итальянского города Финале-Лигуре.

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