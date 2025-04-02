Теннис
2 апреля 2025, 17:10

Журова — о Касаткиной: «Она воспитывалась в других реалиях, поэтому было бы странно ждать, что Даша будет патриотом Родины»

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова теннисистки Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства на австралийское.

«Человек не воспитывался в России, что мы от нее хотели? На нее не воздействовали наша система образования, ценности. Она воспитывалась в других реалиях, поэтому было бы странно ждать, что Даша будет патриотом Родины. Она как может жалеть, так и не жалеть о своем решении. Мы знаем, что оно объясняется ее взглядами на жизнь, которые в России совершенно не разделяют и даже через 100 лет не будут разделять. Чем агрессивнее мы будем на нее настроены, тем сильнее она будет убеждаться в правильности решения. Я бы не поддавалась эмоциям, хочет поменять гражданство — пусть меняет. Это ее человеческое право», — сказала Журова «СЭ».

29 марта Касаткина объявила, что будет выступать под флагом Австралии. Она занимает 12-е место в рейтинге WTA, за карьеру теннисистка выиграла 8 титулов в одиночном разряде.

Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 1 JAMAL

    Я понимаю что Журова, после своих "умпехов" в депутатской должности симпатий мягко говоря не прибавила к себе(рассказывая например о необходимости принятия закона Фануйди), но в данном конкретном случае, ответ вполне здравый: ехай эта Касаткина накуй (или на что другое там), по-доброму так. этой шаболдой нас в России больше не объединяет ничего.

    03.04.2025

  • NF

    Забавно: ладно Касаткина, а сама Журова не стала конъюнктурной пешкой, как только закончилась спорткарьера и началсь чиновничья?..

    03.04.2025

  • Байба Бендика

    Депутат Журова - уже смешно.....

    03.04.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ой, только б депутатке Ж о патриотизме верещать

    03.04.2025

  • Pepe

    про стандарт жизни в Болгарии посмеялся )) убогий ботяра

    02.04.2025

  • Статистик80

    ты дырявый почему остался?

    02.04.2025

  • андрей андреев

    И что?)) Болгария ЗА фашизм. А при чем тут 200 стран/ Каждая страна отвечает за себя. Вы же взрослый человек, что же тень на плетень наводите? Признайте очевидную истину. Болгария - недострана, гнилье.

    02.04.2025

  • Александр Иванов

    Посмотрите результат голосования в ООН о резолюции- там более 200 стран, включительно ВСЕ европейские (даже и Сербия, представляете ?)

    02.04.2025

  • андрей андреев

    Может, для Вас кто сколько жрет - самое важное. А я важное знаю про недоболгарию, что она дважды встуаала на стороне фашистов. Первый раз во Вторую мировую, второй раз сейчас. Посмотрите результат голосования в ООН о резолюции внесенной моей страной, осуждающей фашизм. Болгария - Против. а за кириллицу спасибо, конечно)))

    02.04.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    А то, это как-то лично тебе мешает? Касаткиной вот не мешает играть в теннис.

    02.04.2025

  • Александр Иванов

    читать надо, Андрей, явно не выключаете Соловьева круглосуточно. Ничего я не скреб, в нормальном Интернете есть. Минимальная з/п с 1 апреля 550 евро, средняя - 1.5 тыс.

    02.04.2025

  • андрей андреев

    мда...много же Вы наскребли про болгарию и Египет...))) ну, и уж про стандарт болгарской жизни - вранье.

    02.04.2025

  • Александр Иванов

    во-первых, если не знаете, а наверное нет...... культура, язык (кириллица) и религия пришли в Киевскую Русь из Болгарии, прочитайте историю во-вторых, в современной Болгарии стандарт жизни в 2 раза выше, чем в России. что-нибудь вам еще интересно, или все -таки прочитаете что-нибудь кроме Виннету

    02.04.2025

  • андрей андреев

    ну..и чем могут похвастаться твой Египет и Болгария?))) Хватит пургу нести.

    02.04.2025

  • Александр Иванов

    про 1000-летнюю историю - на надо, лапша на уши недоразвитым. Сотни стран с более старой историей, Китай, Египет - по 4 тыс. лет, в Европе Болгария - 1400 лет, Франция - 1200.. Просто молодые понимают, где вранье

    02.04.2025

  • андрей андреев

    Интересно, а кто-нибудь и в первую очередь родители или Шамиль Анвярович спросили Касаткину...А почему ты это делаешь? Какие причины? Что такого плохого тебе сделала страна? Нет, конечно! Всем все по барабану...Особенно возмущает безразличие родителей

    02.04.2025

  • андрей андреев

    вопрос. Так они правительство не любят или великую страну с 1000-летней историей? Значит, хреново воспитывали тех, кто уехал. Везде - в семье, детском саду, школе, институте

    02.04.2025

  • Александр Иванов

    мои дети старше, и я тоже , лет на 10 наверное, и я , и они, много чего помним.. если про друзей и коллег, то конечно, только хорошее... но если со стороны правительств (т.е.страны) , то только унижения, агрессия, постояннные войны, Афган,Чечня,Грузия, и сейчас.. Уехали конечно.. и не только они.. целое поколение молодых...остались только старики, кто не может

    02.04.2025

  • Atoms

    Рассуждать и взывать о патриотизме и быть патриотом - две большие разницы.

    02.04.2025

  • андрей андреев

    Жура - дура. Мои дети 87 и 89 гг рождения, но им и в голову не придет сменить гражданство. Они любят нашу страну! Так я старался их воспитывать. Мне очень досадно, что народный депутат Журова не понимает элементарных вещей.

    02.04.2025

  • napadenie

    слушайте, да не в «патриотизме соль». А в совокупности особенностей личности, издержек интеллектуального и этического развития.

    02.04.2025

  • Александр Иванов

    через 100 лет таких как Журова не будет точно, и даже очень скоро.. и не надо говорить от имени России, нормальные люди совершенно не разделяют агрессию, которую насаждают ей подобные

    02.04.2025

  • bugr1969

    Дело не в патриотизме...., а в гомосексуализме )))

    02.04.2025

