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Валуев про обращение украинской теннисистки: «Кто дал ей право говорить за всех? Наши спортсмены не обязаны высказываться»

Валуев раскритиковал украинку Свитолину за обращение к российским теннисистам
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на обращение украинки Элины Свитолиной к российским теннисистам.

«Кто дал ей право говорить за всех? Пускай она определит тот круг, под которым она называет нас. А если это мнение одной или двух спортсменок, то это не мнение большинства. Наши спортсмены не обязаны каким-то образом высказываться. Если наши спортсмены кому-то и должны, то они должны своей стране и близким. И я не слышал, чтобы российских спортсменов массово требовали высказать свою позицию. Это не так», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне. Российские спортсмены также не могут участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Теннис
Николай Валуев
Элина Свитолина
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