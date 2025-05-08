Потапова обыграла украинку Ястремскую в первом круге турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Риме.

В стартовом матче «тысячника» 24-летняя спортсменка за 2 часа 41 минуту одержала победу над украинкой Даяной Ястремской — 2:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Потапова 3 раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. В третьем сете при счете 5:2 в пользу россиянки Ястремская брала медицинский тайм-аут.

Во втором круге турнира в Риме Потапова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:3