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19 февраля 2025, 23:18

Таусон — о победе над Соболенко: «Не знала, в каком состоянии закончу этот матч»

Алина Савинова

Датская теннисистка Клара Таусон прокомментировала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в третьем круге турнира в Дубае.

Датчанка обыграла представительницу Белоруссии в двух сетах — 6:3, 6:2.

«В прошлый раз у меня были шансы, но я ими не воспользовалась. Сегодня я себя не накручивала. Я понимала, что она фаворит, а я — аутсайдер, и просто наслаждалась игрой на корте. Вчера у меня был сумасшедший день, я поспала, может, часов пять. Легла спать в 3:30 утра. Не знала, в каком состоянии закончу этот матч. Оказалось, в довольно хорошем», — сказала Таусон после игры.

В четвертьфинале «тысячника» в Дубае Таусон встретится с чешкой Линдой Носковой.

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Теннис
Арина Соболенко
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