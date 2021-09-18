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Датчанка Таусон вышла в финал турнира Люксембурге

19:18
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Датчанка Клара Таусон вышла в финал теннисного турнира Люксембурге. В полуфинале она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии — 6:4, 2:6, 6:4.

В финале Таусон встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Клара Таусон (Дания) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 6:4, 2:6, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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