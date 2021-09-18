Датчанка Таусон вышла в финал турнира Люксембурге
19:18
Датчанка Клара Таусон вышла в финал теннисного турнира Люксембурге. В полуфинале она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии — 6:4, 2:6, 6:4.
В финале Таусон встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Клара Таусон (Дания) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 6:4, 2:6, 6:4
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