Датчанка Таусон вышла в финал турнира Люксембурге

Датчанка Клара Таусон вышла в финал теннисного турнира Люксембурге. В полуфинале она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии — 6:4, 2:6, 6:4.

В финале Таусон встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Клара Таусон (Дания) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 6:4, 2:6, 6:4