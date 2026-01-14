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14 января, 06:55

Касаткина с «баранкой» уступила Кристьян во втором круге турнира в Аделаиде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Представительница Австралии Дарья Касаткина проиграла румынке Жаклин Кристьян в матче второго круга турнира в Аделаиде — 4:6, 0:6.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

В четвертьфинале Кристьян встретится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:4, 6:0

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Теннис
Дарья Касаткина
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