Касаткина с «баранкой» уступила Кристьян во втором круге турнира в Аделаиде
Представительница Австралии Дарья Касаткина проиграла румынке Жаклин Кристьян в матче второго круга турнира в Аделаиде — 4:6, 0:6.
Игра продолжалась 1 час 32 минуты.
В четвертьфинале Кристьян встретится с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Жаклин Кристьян (Румыния, Q) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:4, 6:0
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