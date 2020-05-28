Дарья Касаткина: «За мат стыдно не бывает, это даже забавно»

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своем отношении к мату.

— За это мне стыдно не бывает, — приводит слова теннисистки gotennis. — Во-первых, я это нечасто делаю, а, во-вторых, по-моему, это даже забавно. Был один матч на 25-тысячнике в Америке, финал. Там была не очень большая трибуна, но она была заполнена. И я помню, мне брат с трибуны что-то кричит. Я себя не оправдываю, но момент был неподходящий, меня трясет, а он мне что-то говорит. Поворачиваюсь и показываю фак — и получается, что показываю всей трибуне. В Америке. Я спокойно продолжаю играть, он с трибуны уходит, но знаю, что он где-то в кустах смотрит, чтобы его не видела. Проигрываю второй сет, а третий выигрываю 6:0. Может, он на меня и обиделся, ему было очень неприятно. Тогда не то что пожалела, но поняла, что перегнула. А потом, когда все нормально стало, он мне говорит: «Даш, конечно, ты талант: показала фак всей трибуне, а когда выиграла, тебя все поздравляли и говорили, что ты классная». Это, наверное, был единственный момент. Потом даже если какие-то эмоции себе позволяла — ну ругнулась, с кем не бывает. Я даже на корте ракетки не ломаю. У меня не то что галочка, но лучше после матча сломаю ракетку, чем на корте. Предупреждение не хочется и штраф.

В Австралии меня один раз за оштрафовали на 2500 долларов, но я этот штраф отсудила. Меня простили, слава богу. После этого у меня штрафов не было. Мне дали предупреждение. Во время матча я на это решила не отвлекаться, а после пришла к главному судье. Ему ты рассказываешь, как что было, вы смотрите видео этого момента, разбираетесь. Еще могут позвать судью, которая об этом сказала, и вы втроем сидите и решаете. Меня простили, потому что у меня был первый раз. И я объяснила главному судье, что значение не совсем такое и, если бы линейная была русская, она бы это поняла. Еще брат пришел и выдал речь: «Да вы что, ей 18 лет, она таких слов не знает». А я ржу стою".