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Сегодня, 12:45

Дарья Касаткина — Ясмин Паолини: смотреть трансляцию матча турнира WTA

Касаткина и Паолини сыграют в 1/2 финала турнира WTA-500 в Истбурне 28 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина и седьмой номер рейтинга WTA итальянка Ясмин Паолини сыграют в полуфинальном матче травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) в пятницу, 28 июня. Встреча начнется не ранее 14:00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию встречи Касаткина — Паолини можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

27-летняя Касаткина — победительница семи турниров WTA; обладательница Кубка Билли Джин Кинг и победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

28-летняя Паолини итальянская теннисистка, победительница пяти турниров WTA, финалистка Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Италии.

Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

Теннис
Дарья Касаткина
Ясмин Паолини
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