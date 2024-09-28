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Сегодня, 07:22

Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над хорваткой Яной Фетт во втором круге турнира в Пекине — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. 27-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 0 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующая соперница Касаткиной определится в матче Камила Осорио (Колумбия) — Аманда Анисимова (США).

Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Яна Фетт (Хорватия, LL) — 6:1, 6:2

Источник: Сетка турнира в Пекине
Теннис
Дарья Касаткина
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