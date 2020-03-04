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Дарья Касаткина: «В ключевые моменты мне чуть-чуть повезло»

12:11
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Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу на старте турнира в Лионе (Франция) над местной теннисисткой Полин Пармантье. Далее Дарья встретится с Ириной Марией Барой из Румынии.

— В конце второго сета я немного заволновалась, — Третья партия была драматичной, но все же я сумела завершить матч победой. Мы обе выложились на сто процентов, старались сильно бить по мячу, боролись за каждое очко. Наверное, в ключевые моменты мне чуть-чуть повезло.

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