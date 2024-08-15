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Сегодня, 23:06

Касаткина проиграла Таунсенд во втором круге турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 1:6, 6:2, 1:6.

Матч длился 1 час 57 минут. Касаткина за игру сделала 3 эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 из 14 брейк-пойнтов. У Таунсенд — 15 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

53-я ракетка мира сыграет в третьем круге с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Каролина Мухова (Чехия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:1, 2:6, 6:1

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