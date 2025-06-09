Касаткина вылетела на старте турнира в Лондоне
Представляющая Австралию Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Сонай Картал на старте турнира в Лондоне.
Встреча длилась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу теннисистки из Великобритании.
Во втором круге турнира в Лондоне Картал сыграет либо с соотечественницей Джоди Беррейдж, либо с американкой Амандой Анисимовой.
Лондон (Великобритания)
Турнир WTA The HSBC Championships
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Сонай Картал (Великобритания, WC) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:3
Новости