Касаткина вылетела на старте турнира в Лондоне

Представляющая Австралию Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Сонай Картал на старте турнира в Лондоне.

Встреча длилась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу теннисистки из Великобритании.

Во втором круге турнира в Лондоне Картал сыграет либо с соотечественницей Джоди Беррейдж, либо с американкой Амандой Анисимовой.

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Сонай Картал (Великобритания, WC) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:3