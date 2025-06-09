Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

9 июня, 18:58

Касаткина вылетела на старте турнира в Лондоне

Алина Савинова

Представляющая Австралию Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Сонай Картал на старте турнира в Лондоне.

Встреча длилась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3 в пользу теннисистки из Великобритании.

Во втором круге турнира в Лондоне Картал сыграет либо с соотечественницей Джоди Беррейдж, либо с американкой Амандой Анисимовой.

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Сонай Картал (Великобритания, WC) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:3

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Дарья Касаткина
Читайте также
Конор Макгрегор женился на матери своих детей
Начальник управления Генштаба РФ Сарваров погиб при взрыве в Москве. Что известно
Галлямов раскритиковал журналистку за ранний звонок
SC рассказал о планах Зеленского использовать кредит ЕС для побега с Украины
Кержаков украл у Дзюбы рекорд, «забив» 20 лет спустя, Карпину предложили вызвать в сборную обоих. Что происходит с историческим бомбардирским рекордом
Британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет
Популярное видео
Обмен «Трактора» и «Динамо»
Обмен «Трактора» и «Динамо»
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AlexBabel

    Одного кенгуряцкага гражданства маловата, надо ещё и уметь прыгать по корту пошустрея...

    10.06.2025

  • nikola mozaev

    Ну до такого дна Дарье ещё очень далеко. Кое-какой запас прочности у неё имеется. Но то, что Касаткина катится вниз - это факт!

    09.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Скоро австралийской ковырялке, чтобы попасть в основную сетку турниров, нужно будет получать WC. Зато она со своей женой живут в "свободном мире".

    09.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Да ну...

    09.06.2025

  • No Name 4

    ну блиииин....

    09.06.2025

  • Фирсыч

    Ну нет...

    09.06.2025

  • No Name 4

    ну да...

    09.06.2025

  • Байба Бендика

    Да пoпиcaть на Касаткину, да забыть.....

    09.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Ну, вот.

    09.06.2025

  • No Name 4

    Ну, и?

    09.06.2025

    • Александрова и Потапова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Хертогенбосе

    111-я ракетка мира Захарова выбила Векич в первом круге турнира в Лондоне

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости