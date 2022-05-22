Дарья Касаткина сохранила 20-е место в рейтинге WTA

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На официальном сайте женской теннисной ассоциации опубликована обновленная версия рейтинга перед стартом Открытого чемпионата Франции.

Лидером остается полька Ига Швентек, второй идет чешка Барбора Крейчикова. Третью строчку заняла Мария Саккари из Греции.

Россиянка Дарья Касаткина сохраняет 20-е место в рейтинге. Анастасия Павлюченкова идет на 21-й строчке, Вероника Кудерметова поднялась на 29-ю позицию.

Рейтинг WTA 22 мая:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7?061 очко;

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4?911;

3 (4). Мария Саккари (Греция) — 4?726;

4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4?545;

5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4?446;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4?380;

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3?966;

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3?678;

9 (9). Даниэль Коллинс (США) — 3?315;

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3?060;

20 (20). Дарья Касаткина — 2?115;

21 (21). Анастасия Павлюченкова — 2?093...

27 (26). Людмила Самсонова — 1?670...

29 (30). Вероника Кудерметова — 1?585...

31 (31). Екатерина Александрова — 1?531...

71 (71). Варвара Грачева — 914...

80 (78). Анастасия Потапова — 809...

86 (82). Анна Калинская (все — Россия) — 784.