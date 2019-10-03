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Дарья Касаткина: «Расстраивает, что игра вернулась в концовке сезона»

18:04
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Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над соотечественницей Екатериной Александровой на турнире в Ухани. Дарья в четвертьфинале сыграет с Каролин Возняцки.

— Эта победа многое для меня значит, — приводятся слова Касаткиной в Twitter WTA Insider. —  Весь сезон был настоящей катастрофой. Позади тяжелый путь. Я рада тому, как играю в последних трех матчах — действительно наслаждалась пребыванием на корте. Мой мозг очистился, раньше я выходила на матч и сразу же начинила нервничать

Что меня расстраивает, так это то, что игра вернулась в самой концовке сезона — осталось всего два турнира.

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