Дарья Касаткина: «Расстраивает, что игра вернулась в концовке сезона»

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над соотечественницей Екатериной Александровой на турнире в Ухани. Дарья в четвертьфинале сыграет с Каролин Возняцки.

— Эта победа многое для меня значит, — приводятся слова Касаткиной в Twitter WTA Insider. — Весь сезон был настоящей катастрофой. Позади тяжелый путь. Я рада тому, как играю в последних трех матчах — действительно наслаждалась пребыванием на корте. Мой мозг очистился, раньше я выходила на матч и сразу же начинила нервничать

Что меня расстраивает, так это то, что игра вернулась в самой концовке сезона — осталось всего два турнира.