Дарья Касаткина: "Подхватила вирус. Это чудо, что я вышла на корт и смогла показать неплохой теннис"

Дарья Касаткина после поражения от Веры Звонаревой в четвертьфинале St.Petersburg Ladies Trophy (3:6, 6:7) рассказала, что подхватила вирус. Также она похвалила соперницу за хорошую игру. Для первой ракетки России это был первый матч на турнире - как третья "сеяная" она должна была начать со второго круга, но ее соперница Мария Шарапова снялась из-за травмы плеча.

- У меня впервые в карьере случилось так, что перед моим матчем кто-то снялся, и я прошла без борьбы. У меня такого еще не было, – приводит слова Касаткиной официальный сайт турнира. – Не самый сложный опыт. Просто тренируешься дальше и все. Еще один выходной и все.

– Что у вас с горлом? Как здоровье?

– Лучше, чем вчера. Подцепила какой-то вирус. Вчера весь день оставалась в кровати. На самом деле, это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт и показать, я считаю, неплохой теннис.

– Как вам игралось против Веры Звонаревой?

– Вера играла очень хорошо. Она как будто стена. Ей трудно забить, особенно на таком покрытии. Мне самой нравится здесь играть, потому что на таком покрытии соперникам трудно мне забить. А Вера – тоже такая "стенка", вырвать у нее очко очень сложно. И сегодня она действительно показала хороший теннис.

То, что я не была готова к матчу на 100 процентов сказалось на результате, – это правда. Но это не отменяет тот факт, что Вера провела действительно очень хороший матч и заслужила победу сегодня.