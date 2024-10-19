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Сегодня, 16:17

Касаткина вышла в финал турнира в Нинбо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла испанцу Паулу Бадосу в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо.

Первый сет завершился победой Касаткиной со счетом 6:4. После этого Бадоса взяла медицинский тайм-аут, а затем снялась с матча. Продолжительность игры составила 47 минут. Встреча прерывалась из-за дождя.

11-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету 14-й ракетки мира Бадосы 1 эйс, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В финале турнира Касаткина встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Паула Бадоса (Испания, 8) — 6:4 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
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