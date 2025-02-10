Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга на 10 февраля 2025 года.
Россиянка Дарья Касаткина занимает 12-е место. Диана Шнайдер идет на 13-й строчке, Мирра Андреева — 15-я. Две позиции потеряла Людмила Самсонова, на 81-е место опустилась Эрика Андреева.
Лидером остается белорусская теннисистка Арина Соболенко. Второе место занимает полька Ига Свентек, третье — представительница США Коко Гауфф.
Рейтинг WTA на 10 февраля
1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 8956 очков;
2. Ига Свентек (Польша) — 8770;
3. Коко Гауфф (США) — 6538;
4. Жасмин Паолини (Италия) — 5288;
5. Джессика Пегула (США) — 4861;
6. Мэдисон Киз (США) — 4680;
7. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4588;
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095;
9. Эмма Наварро (США) — 3709;
10. Паула Бадоса (Испания) — 3588;
11. Даниэль Коллинз (США) — 3122;
12. Дарья Касаткина (Россия) — 3056
13. Диана Шнайдер (Россия) — 2873...
15. Мирра Андреева (Россия) — 2665...
18. Анна Калинская (Россия) — 2304...
23. Людмила Самсонова (Россия) — 1945...
25. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1900
26. Екатерина Александрова (Россия) — 1888...
31. Анастасия Потапова (Россия) — 1684...
51. Вероника Кудерметова (Россия) — 1131...
59. Полина Кудерметова (Россия) — 999...
70. Камилла Рахимова (Россия) — 927...
72. Анна Блинкова (Россия) — 916...
81. Эрика Андреева (Россия) — 850