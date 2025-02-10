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10 февраля 2025, 09:37

Касаткина опустилась на 12-е место в рейтинге WTA

Даниил Аршавский

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга на 10 февраля 2025 года.

Россиянка Дарья Касаткина занимает 12-е место. Диана Шнайдер идет на 13-й строчке, Мирра Андреева — 15-я. Две позиции потеряла Людмила Самсонова, на 81-е место опустилась Эрика Андреева.

Лидером остается белорусская теннисистка Арина Соболенко. Второе место занимает полька Ига Свентек, третье — представительница США Коко Гауфф.

Рейтинг WTA на 10 февраля

1. Арина Соболенко (Белоруссия) — 8956 очков;

2. Ига Свентек (Польша) — 8770;

3. Коко Гауфф (США) — 6538;

4. Жасмин Паолини (Италия) — 5288;

5. Джессика Пегула (США) — 4861;

6. Мэдисон Киз (США) — 4680;

7. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4588;

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095;

9. Эмма Наварро (США) — 3709;

10. Паула Бадоса (Испания) — 3588;

11. Даниэль Коллинз (США) — 3122;

12. Дарья Касаткина (Россия) — 3056

13. Диана Шнайдер (Россия) — 2873...

15. Мирра Андреева (Россия) — 2665...

18. Анна Калинская (Россия) — 2304...

23. Людмила Самсонова (Россия) — 1945...

25. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1900

26. Екатерина Александрова (Россия) — 1888...

31. Анастасия Потапова (Россия) — 1684...

51. Вероника Кудерметова (Россия) — 1131...

59. Полина Кудерметова (Россия) — 999...

70. Камилла Рахимова (Россия) — 927...

72. Анна Блинкова (Россия) — 916...

81. Эрика Андреева (Россия) — 850

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Теннис
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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