Дарья Касаткина обошла Анастасию Павлюченкову и стала первой ракеткой России
WTA на официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на три строчки вверх, заняв 20-е место. Спортсменка дошла до полуфинала турнира в Риме. Таким образом, она обошла Анастасию Павлюченкову, которая до этого была первой ракеткой России.
В первой десятке чешка Каролина Плишкова опустилась на две строчки, пропустив Онс Жабер и Арину Соболенко.
Рейтинг WTA. 16 мая
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7061 очко.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4911.
3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4770.
4 (4). Мария Саккари (Греция) — 4726.
5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4446.
6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4380.
7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 3966.
8 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 3568.
9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3315.
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3031...
20 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 2115.
21 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2093...
26 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1682...
30 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 1585.
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1531...