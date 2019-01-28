Дарья Касаткина: "Настроение после Австралии улучшилось"

Первая ракетка России Дарья Касаткина приехала в Санкт-Петербург после трех поражений на турнирах в Брисбене, Сиднее и Australian Open. Она объяснила неудачное начало сезона и выразила надежду, что теперь ее дела пойдут в гору.

– Настроение после Австралии улучшилось сразу, как только я приехала в Питер. Очень приятно вернуться домой. Это прекрасный турнир, я уже в четвертый раз буду здесь выступать. Мне здесь очень нравится. Организация с каждым годом становится все лучше и лучше. Поэтому не только я люблю сюда приезжать, – сказала Касаткина на пресс-конференции.

– Было настроение, значит, не лучшим?

– Были моменты, когда взгрустнулось, конечно. Сейчас уже лучше (улыбается).

– Второй год подряд вы в январе показываете не лучшие результаты.

– А тут еще и Рафа проиграл в финале. Так что январь совсем не задался. Каждый год я не очень начинаю сезон в Австралии. Не могу точно сказать, с чем это связано. Но я считаю, что это нормально, что после предсезонки моя форма пошла вниз. Все по-разному реагируют на этот подготовительный период. Очень тяжело дается этот месяц упорной работы. Но я уверена, что после того, как я ушла с горки, пойду вверх, как и в прошлом сезоне. (Мария Никулашкина)