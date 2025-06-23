Касаткина проиграла Лулу Сун в первом круге турнира в Истборне
Австралийская теннисистка Дарья Касаткина уступила новозеландке Лулу Сун в первом круге турнира в Истборне — 5:7, 6:2, 3:6.
Игра продолжалась 2 часа 11 минут.
В следующем круге Сун сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Lexus Eastbourne Open
Призовой фонд 389?000 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Лулу Сун (Новая Зеландия) — Дарья Касаткина (Австралия, 1) — 7:5, 2:6, 6:3
Новости