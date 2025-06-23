Теннис
23 июня, 20:11

Касаткина проиграла Лулу Сун в первом круге турнира в Истборне

Игнат Заздравин
Корреспондент

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина уступила новозеландке Лулу Сун в первом круге турнира в Истборне — 5:7, 6:2, 3:6.

Игра продолжалась 2 часа 11 минут.

В следующем круге Сун сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Lexus Eastbourne Open

Призовой фонд 389?000 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Дарья Касаткина (Австралия, 1) — 7:5, 2:6, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
  • hаnt64

    Да все знают, что ты работаешь в теннисных комментариях как "Местный дурачок". Но зачем об этом лишний раз напоминать?

    25.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Дырявый, ты тоже живёшь в стране, где водится много диких кунгуру? И, кстати: в каком месте Касатка ещё "девушка"?

    24.06.2025

  • hаnt64

    Печально, что наша девушка проиграла. Сколько же развелось этих китаек, выступающих под разными флагами!

    24.06.2025

  • Forz

    Почти шлем собрала из первых кругов на траве, осталось только на Уимблдоне влететь в первом круге

    24.06.2025

  • Faierman 32

    Как все же вовремя Касаткина избавила Россию от своего присутствия)

    23.06.2025

  • Alexander Zholudev

    И Кудерметова по традиции дальше второго круга, увы, не прошла.

    23.06.2025

  • andyk82

    Все ближе к вылет из 20-ки. Глядишь, такими темпами и перестанет быть первой ракеткой Австралии...

    23.06.2025

  • Alexander Zholudev

    Что Касаткина захандрила. После смены подданства дай Бог выйграла три матча.

    23.06.2025

  • Садовник

    Тасманово дерби блин

    23.06.2025

  • hant64

    Хороший теннисный российский день не мог плохо закончиться - и новая австралийка не подвела, проиграв соседке Радовчич.

    23.06.2025

